鄭文燦赴地檢署按鈴 狀告國民黨凌濤加重誹謗
距離選舉倒數3天，針對國民黨近日開記者會質疑桃園市長鄭文燦炒地皮，鄭文燦今赴桃園地檢署按鈴申告，控訴國民黨桃園市議員候選人凌濤妨害名譽，並指「抹黑是最Low（低水準）的選舉伎倆」。
凌濤近日開記者會，質疑鄭文燦與洗錢集團主嫌郭哲敏有掛勾，還利用捷運綠線工程炒地皮，另涉嫌砸10億元操縱賭盤影響市長選情；針對10億元賭盤疑雲，鄭文燦昨日委由新聞處長詹賀舜提告凌濤違反選罷法。針對炒地皮部分，鄭文燦今天親赴桃園地檢署提告凌加重誹謗罪。
鄭文燦表示，藍營每日一黑，打手們的指控越來越是荒腔走板。這樣的任意抹黑，已經是民主選舉最壞示範，是最low的選舉伎倆，所以決定以訟止謗，「這種邪派作風應該被遏止」。
鄭文燦說，過去8年，他從未告過任何人，即使在立法院參加前瞻基礎計畫的公聽會被抗議群眾撞傷2根肋骨，基於社會和諧，選擇不提告，這次會提高，是因為這次是真實惡意。
鄭文燦強調民間的土地買賣他不會知情，國民黨所指的土地買賣是屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，而且未來如果要開發，要有都市計畫，還要經過內政部核定，後面還有層層審核關卡，指控內容根本是「不懂裝懂」，事實上根本沒有農地變更為建地的途徑，竟然可以任意把我們不知道的這些買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，「我覺得是太荒謬了」。
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