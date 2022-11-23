超狠！ 假釋男不滿女移工提他性侵前科 活活砸死判無期

犯下性侵、殺人未遂案的男子王鴻吉前年8月假釋，腳上戴著電子腳鐐，但他因不滿洗衣公司女移工談及他的前科，拿石頭狂砸對方，女移工頭臉凹陷慘死。王犯案後還買金飾送人，檢察官批他毫無懺悔之意，桃園地方法院判他無期徒刑。王上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但仍依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

2005年5月1日清晨，王鴻吉（51歲）在台北市西藏路尾隨獨行女子，將被害人強拉進入公寓樓梯間企圖性侵害，因被害人反抗，王抓住她的頭部猛撞地面10餘下，由於被害人持續抵抗，王無法得逞，搶走錢包逃逸。

王性侵女子不遂，隔兩天即5月3日晚間7點，王接到友人就讀夜校女兒電話，說她忘了帶報告到校，希望王開車去接她；王開著計程車去載被害人，並將她載往山區性侵得逞。王見被害人暈厥，萌生殺意，以木棍猛擊被害人頭部，把木棍都打斷，王誤認被害人死亡把她棄置案發地點後逃逸。王被判20年徒刑，2020年8月21日因縮短刑期假釋出監。

王鴻吉去年7月23日早上開車載已婚的女移工同事到永安漁港海邊玩，兩人聊天散心時卻因故口角，女移工還談到王之前有妨害性自主前科。王盛怒，拿石頭朝她後腦重擊，女移工遭毆倒地，王持續拉扯、壓制，再拿石頭猛砸她頭、臉4、5下。

女移工頭顱、臉部被砸到變形，因大量出血而慘死，王隨即開車逃離，直到31日有民眾經過附近的防風林，聞到異味才驚覺海邊礫灘上躺了具女屍，警方調閱監視器逮捕王。

檢方傳訊女移工的丈夫確認她身分，女移工的男友也證稱有收到她說要去「找工作」的訊息，後來就音訊全無。洗衣廠員工說當天有看到王鴻吉開車來載死者。

檢方認為王朝被害人頭部猛擊，視人命如無物，犯後還無懺悔之心，案發當天還去銀樓買金飾送其他人。案發時，因被害人褲頭遭解開、上衣前後反穿，胸罩褪至胸部上方等，警方一度懷疑王涉嫌性侵；因鑑定未發現被害人下體、胸部有王的DNA或精子細胞，此部分罪嫌不足不起訴。

桃園地院認為王有強盜、加重強制性交等前科，但卻在假釋期間犯公共危險罪和本案，可見素行不佳、對刑罰反應力薄弱，判他無期徒刑。