選戰倒數計時嘉檢持續查賄 候選人樁腳遭羈押
年底公職人員選舉進入倒數計時，嘉義地檢署持續查賄，昨兵分多路，再查獲3起現金賄選案件。將涉嫌違反選罷法的嘉義市某黃姓里長候選人也是某市議員樁腳聲押、大林鎮某里長候選人的簡姓樁腳聲押獲准、民雄鄉某鄉代的陳姓樁腳3萬元交保。
嘉義地檢署表示，檢察官陳郁雯指揮嘉義市警察局、嘉義市調查站，偵辦嘉義市議員第一選舉區某議員候選人的樁腳即某里黃姓里長候選人及其重要幹部黃女2人，涉嫌交付每票1千元現金向選民買票。經拘提2名被告及傳喚選民到案，檢察官漏夜訊問後，認為2名被告共同涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，到案選民7人請回。
檢察官陳昱奉指揮嘉義縣民雄分局、移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣大林鎮某里長候選人的簡姓樁腳，涉嫌每票1千元現金買票案，檢察官訊問後，認為簡某涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有羈押的原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，到案選民11人請回。
檢察官賴韻羽指揮嘉義縣民雄分局、移民署嘉義縣專勤隊及嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣民雄鄉某鄉民代表候選人的陳姓樁腳，涉嫌每票5百元現金買票案，訊問後，涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押必要，陳姓樁腳交保3萬元，到案選民8人請回。
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