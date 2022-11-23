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管理員追討50元停車費 慘遭拖行、車窗夾手還火燒手指

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄賴姓男子日前開車到夜市消費，將車停在附近停車場，離開時因黃姓女管理員上前索取費用，但賴男認對方無權收取，而把人推倒，黃女爬起後，伸手握賴的方向盤制止開車，先被拖行，後關車窗夾傷，還持打火機燒傷，事後兩人各自報警，互控不是。此案於近日偵結，分別將黃女依強制罪，賴男傷害罪起訴。

起訴書指，賴男於今年8月28日晚上8時許，將車停放於梓官區某附屬停車場內，隨後到附近夜市消費，當晚要開車離開時，停車場黃姓女管理員見狀，上前向賴表示，需繳交50元停車費才能離開。

但賴男認為黃女無權收取，兩人因此發生口角，賴一氣之下，更徒手將黃推倒在地，接著準備開車走人。

黃女見狀起身後，伸手進入駕駛座內徒手握住賴男方向盤，不讓車輛駛離，但賴並不理會直接踩油門，任憑對方遭拖行，還關上車窗將黃的手夾傷。

即便如此，賴男仍未作罷，還拿打火機點火燒黃女夾在車窗上的手指，看黃痛苦難耐，才將車窗搖下放過對方，此舉更她造成四肢有多處擦傷，事後雙方各自報警。

警詢及偵訊時，賴男及黃女相互指控，檢方認黃女涉犯刑法第304條第1項的強制罪；賴男則涉犯刑法第277條第1項的傷害罪，此案於近日偵結，將兩人依法起訴，並向地院聲請簡易判決處刑。

停車場（示意照）。記者陳弘逸／攝影
停車場（示意照）。記者陳弘逸／攝影

停車場 夜市

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