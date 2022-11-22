雲林山區查獲賄選 兩名老公為妻買票1交保1收押

雲林地檢署查賄再出擊，原本查賄掛蛋的雲林山區，今天查獲兩件賄選，斗六市光興里長候選人的許姓老公涉替妻賄選，訊後被羈押；大埤鄉王姓鄉民代表候選人的陳姓老公涉買票被30萬元交保；另蔡姓縣議員候選人疑涉北港鎮長候選人茶葉賄選案，傳喚訊後被50萬元交保。

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮斗六分局、雲林調查站及移民署雲林縣專勤隊，昨天陸續傳訊斗六區多位選民並拘提斗六市光興里長候選人的許姓配偶(73歲)到案。經查，許男為謀求配偶當選，涉以每票現金1000元，到選區內的一棟大樓，逐戶敲門拜訪，向選民買票。經檢警接獲情資後，昨天陸續通知相關選民說明，並拘提許男到案，訊後，交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，查賄小組今天仍持續排查未到案受賄選民後，選民先後共繳回1萬1000元賄款。

雲林地檢察官張雅婷昨天也同步指揮斗南分局、雲林調查站，查獲大埤鄉民代表王姓候選人的陳姓老公(64歲)等人疑涉賄選，通知王姓候選人、陳姓配偶與選民共9人到案說明，查扣賄款現金9000元。檢察官訊後，候選人陳姓配偶被以30萬元具保候傳，其餘人請回。

檢察官施家榮昨天也指揮北港分局、雲林刑大、雲林調查站、移民署雲林縣、嘉義市專勤隊，通知水林鄉嚴姓鄉民代表候選人及吳姓樁腳（30 歲）、民眾共12人到案，吳疑以每票1000元買票。訊後，諭令吳姓樁腳5萬元具保候傳，嚴姓候選人限制住居。