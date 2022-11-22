瞥見老公前妻傳訊「要學大S」 正宮怒告求償60萬

藝人大S（徐熙媛）情海糾葛成話題，屏東一位周姓女子，看到先生的前妻傳訊息稱「要學大S追求自己的幸福」，懷疑兩人離婚後仍往來，侵害其權益，提告求償60萬元，但屏東地院法官審理發現，學大S簡訊並非傳給周女的先生，其夫雖與前妻陳姓女子有往來，但陳女不知他已再婚，因無故意或過失駁回周女所求，但可上訴。

周女是於今年1月結婚，2月至3月間發現先生的前妻傳送「我要學大S追求自己的幸福，不管成不成功，我都要去嘗試」等訊息，兩人在女方住處擁抱、接吻，先生甚至還忘情親吻前妻胸部，她跟先生赴墾丁旅遊時，前妻再傳訊息邀約吃飯被發現，先生雖未赴約，但兩人新婚未久為此發生爭執，令她承受莫大痛苦，要求陳姓前妻賠償60萬元慰撫金。

陳女是於2015年離婚，但去年11月底前仍與前夫同居並維持男女朋友關係，去年底前夫突然失聯，她確實有傳訊息詢問原因，今年2月前夫再到其住處，她以為是要解釋，他已跟現任女友分手，欲跟她復合，詎料前夫一進門就抱住她，還欲發生親密關係，她藉故逃離，直到3月前夫受正宮逼迫打電話給她，才知道他已再婚，至於關鍵的學大S追愛簡訊，是傳給朋友，並非傳給前夫。