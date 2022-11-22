選前最後黃金周 檢察總長：倒數三天是關鍵買票時刻

距離投票日僅剩4日，檢察總長邢泰釗指出，本月24、25、26日是最容易有賄選的關鍵時刻，要求各地檢署同仁仁步步為營，嚴密查察賄選，讓行賄買票者不敢發錢，賄選餐會不敢舉辦，司法機關絕對有「有聞必查」「有據必辦」的決心。

最高檢指出，目前雲林、嘉義地檢署查獲案件全國居冠。新竹地檢署、苗栗地檢署、雲林地檢署及嘉義地檢署是賄選熱區，經統計，新竹地檢署查獲結構性現金買票案，已羈押12人、扣押及繳回賄款共2百餘萬元；苗栗地檢署連續查獲多起現金、贈送禮品及餐會賄選案件，查扣金額120餘萬元。

邢泰釗本月21日、22日親赴新竹、苗栗、雲林、嘉義地檢署慰勉檢察官辛勞，邢泰釗並表示，在選前最後幾日，尤其本月24、25、26日，是可能賄選的最高峰，請同仁步步為營，嚴密查察，必能遏止賄選歪風。

據了解，調查局桃園處、新竹縣市站上周派出大批調查官進駐苗栗縣調查站，鎖定特定候選人進行清查；最高檢呼籲，司法檢察機關有充分準備，候選人切勿以身試法，民眾如見聞賄選，請破除情面，拒絕賄選小利，勇於檢舉，只要事證充分，檢方有決心將其繩之以法。