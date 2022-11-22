屏東萬巒、枋寮鄉代樁腳500元買票 防勾串滅證都遭押

選戰倒數，屏東地檢署總動員查賄再有斬獲，萬巒鄉一位鄉代候選人的鄰居，以每票500元幫買票被查獲，另一位枋寮鄉代候選人透過樁腳，以每票500元賄選也遭查獲，兩位候選人鄰居及樁腳，因涉嫌重大，且有勾串滅證之虞，遭檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准，同遭羈押禁見。

檢方強調，選前關鍵時刻將總動員查賄，結合憲警調出擊，全力防止不法介入選舉，民眾若接獲任何候選人直接或間接賄選，務必儘速與地檢署聯繫檢舉。