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屏東萬巒、枋寮鄉代樁腳500元買票 防勾串滅證都遭押
選戰倒數，屏東地檢署總動員查賄再有斬獲，萬巒鄉一位鄉代候選人的鄰居，以每票500元幫買票被查獲，另一位枋寮鄉代候選人透過樁腳，以每票500元賄選也遭查獲，兩位候選人鄰居及樁腳，因涉嫌重大，且有勾串滅證之虞，遭檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭裁准，同遭羈押禁見。
檢方強調，選前關鍵時刻將總動員查賄，結合憲警調出擊，全力防止不法介入選舉，民眾若接獲任何候選人直接或間接賄選，務必儘速與地檢署聯繫檢舉。
檢方表示，日前接獲線報指萬巒鄉一位鄉代候選人涉賄，執行搜索並傳訊相關證人到案說明，發現候選人透過林姓鄰居前往多位選民家交付賄款，每票500元，部分選民指證歷歷，且繳回賄款，另一位涉賄的是枋寮鄉代候選人，10月底透過柯姓椿腳買票，以每票500元尋求支持，兩人涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。屏東地院羈押庭都裁准。
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