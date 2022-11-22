台南里長候選人每票2千涉賄選 地院更裁20萬交保

台南錢姓里長候選人今年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，涉行賄其選區內選民，檢警調15日扣得現金10多萬元訊後聲押，隔天台南地院裁定10萬交保，檢方抗告，台南高分院撤銷原裁定發回，台南地院今天下午更裁，改准以20萬元交保，且不得有湮滅或勾串證人。

台南地院指出，經訊後，錢已大致承認犯行，且經證人多人證述明確，及有通訊監察作業報告表等證物佐證，堪認錢涉犯公職人員選舉罷免法中投票交付賄賂罪嫌疑重大。

台南地院表示，錢身為候選人，涉嫌行賄的民眾，經檢察官初步傳喚到案過濾的至少即有10餘位，可見錢居於犯罪主要地位，且犯罪情節非輕。