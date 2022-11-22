汪小菲開戰大S未了…王力宏也爆聲請中斷生活費 真相曝光

王力宏、李靚蕾。聯合報系資料照

大S聲請強制執行向汪小菲討離婚協議約定好的生活費，引來汪小菲和母親張蘭連環炮轟；然而，藝人王力宏也被媒體報導向法院提交聲請書，表示因演藝工作中斷，無力支付支付家人生活費用，經查證台北地方法院並無聲請免除給付扶養費的案件。

王力宏、李靚蕾去年爆出婚變，兩人分別在台灣、紐約都有官司，李靚蕾更多次在網路po文爆料王力宏交友狀況，被稱為「蕾神之鎚」，王力宏也因此停工多月。

如今，有媒體報導王力宏本月向台北地院以演藝工作停擺為由，聲請免除支付家人照顧、生活費等；但經過詢問查證後，法院確實沒有收到相關聲請，也沒有免除給付扶養費的案件。

王力宏、李靚蕾在台北地院的官司，經過多次調解程序，雙方事後也考量隱私及家人的最佳利益，遵循不公開的原則，亦不公諸媒體的共識。