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板橋里長侯選人檢舉對手辦義診賄選 涉賄候選人10萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區里長候選人黃姓男子以義診為名，由中醫診所整復師免費提供里民市價數百元不等代價的按摩、推拿、整復服務，及理髮師免費提供上百元剪髮服務，共計百餘人次，新北地檢署接獲競選對手檢舉，昨指揮新北市調處及板橋警方搜索並帶回黃男等11人，檢方昨複訊後向法院聲請羈押，新北地院今裁定黃男以10萬元交保，其餘10人訊後請回。

據了解，黃姓男子為參選新北市板橋區里長，今年10月及11月間，透過臉書社團、LINE群組等傳播方式，分別在板橋區競選總部由選民填寫年籍等資訊後，再由整復師免費提供每人市價數百元的按摩、推拿、整復服務，及理髮師免費提供上百元之剪髮服務，多達百餘人次，為競選對手向新北地檢署檢舉。

新北檢方認為黃男以義診為名免提供服務，尋求選民投票支持，足以影響有投票權人意願的不正利益，昨指揮新北市調處及板橋警方搜索黃男板橋區住家及競選辦公室、中醫診所等5處地點，查扣相關文書等物證，另查獲黃男未經許可設立專戶而收受政治獻金，查扣現金30餘萬元，帶回黃男及證人共11人到案說明。。

檢察官於昨日訊問完畢後，認為黃男涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付不正利益、政治獻金法第26條第1項之未經許可設立專戶而收受政治獻金等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串證人之虞，今天上午向法院聲請羈押，經法院裁定黃男以10萬元交保，其餘10人無保請回。

板橋里長侯選人檢舉競選對手辦義診賄選。聯合報系資料照
板橋里長侯選人檢舉競選對手辦義診賄選。聯合報系資料照

投票 義診 2022大選 新北市選舉 賄選

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