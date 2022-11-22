遭檢調調查涉賄選 花蓮縣議員候選人喊冤

選戰倒數，花蓮第10選區、爭取連任的山地原住民縣議員候選人高小成，疑遭人檢舉涉及賄選，贈送白米等物資及「車馬費」等，本月18日遭檢方調查，法院諭知高限制住居至偵查終結止。高小成為此發聲明喊冤，稱是將慈善團體捐贈的物資，送給所需要的村民，沒有特定對象。

花蓮地檢署指出，高姓候選人涉嫌於登記參選後，以贈送白米等物品予選民，或向林姓樁腳約定，可提供「車馬費」給出面投票選民，尋求選民投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

地檢署檢察官尤開民指揮調查局東動站、花蓮調查站、花蓮港警，於18日持搜索票，前往高小成、林姓樁腳住處等共5個地點搜索，並通知高、林及可疑受賄民眾等共14人到案說明，並扣押相關犯罪證據。

經檢察官訊問後，認高小成、林姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法，行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，其中高有羈押必要，向法院聲請羈押，經法院裁定認已有相關證據資料，無羈押必要，諭知高小成限制住居至偵查終結止，不得接觸聯絡林姓樁腳；另林姓樁腳由檢察官諭知具保2萬元。

高小成發聲明表示，因為出席親友的婚宴，在公開場合，將慈善團體捐贈的物資，資助需要的村民，發放過程並沒有特定對象，也沒有以贈米作為選舉支持代價，更沒有在現場「贈米支持」等語為競選活動的宣傳，遭有心人士渲染是賄選行為，感到無奈與委屈。