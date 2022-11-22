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遭控涉賭影響選情 鄭文燦告朱立倫違反選罷法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

選戰進入倒數階段，針對國民黨近日連續開記者會指控炒地皮、涉賭盤等事，桃園市長鄭文燦不忍了，今天下午由新聞處長詹賀舜及律師赴桃園地檢署提告，控訴國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤違反選罷法和妨害名譽。

國民黨近日連開多場記者會，劍指桃園市府局處首長炒地皮、市長鄭文燦與黑道關係曖昧及涉賭盤等情，桃園市府嚴正澄清，鄭文燦今天下午則針對賭盤一事，委由新聞處長詹賀舜及律師赴桃園地檢署提告，民進黨立委黃世杰也陪同出席。

詹賀舜表示，在選舉最後一週，國民黨每日一抹黑的烏賊戰術，是沒有民主格調的邪派作風。今天下午2時的反奧步記者會，本身就是一個奧步，也是一個抹黑的記者會。

詹賀舜說，國民黨透過完全不實的資訊想影響選情，又以不實訊息栽贓市長鄭文燦，由於內容有提及選舉賭盤，又有提到特定候選人，我們認為這樣惡質手段，對選舉而言，已嚴重違反選罷法意圖使人不當選，對市長個人而言，已構成妨礙名譽。

另外，雖然朱立倫今天下午沒出席記者會，但他今天上午受訪時，宣稱他們已經掌握證據，預告今天下午將有一場反奧步記者會，代表他對記者會內容知情。朱立倫既然知道記者會內容，仍放任凌濤等人，因此我們認為他也是共犯。

詹賀舜也說，為了端正選風，遏止惡質奧步，呼籲市民朋友，11月26日以選票制裁奧步，不能讓惡質的抹黑得逞，更不能讓國民黨舊派系復辟。

桃園市長鄭文燦今委由新聞處長詹賀舜（左）赴地檢署狀告國民黨主席朱立倫等人違反選罷法和妨害名譽。記者陳俊智/攝影
桃園市長鄭文燦今委由新聞處長詹賀舜（左）赴地檢署狀告國民黨主席朱立倫等人違反選罷法和妨害名譽。記者陳俊智/攝影

桃園市長 2022大選 鄭文燦 朱立倫

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