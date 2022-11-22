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宜檢查賄逾10件 選前第二波起訴3候選人現金買票

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

選前倒數，宜蘭地檢署迄今查獲逾10起賄選案，依涉犯公職人員選舉罷免法，昨天第二波偵結起訴3件候選人現金買票案，其中一人為尋求連任的82歲五結鄉簡姓鄉代，也是最年長候選人，遭查扣現金7萬5500元且一度被羈押，另2人為南澳鄉代及頭城鎮拔雅里長候選人。

五結鄉第2選區鄉民代表簡姓候選人為求當選，11月3日至7日分別前往多位選民住處，以每票1000元對價，交付2000元至6000元不等的現金給對方，其中2人拒收。簡曾向1位選民表明，說他年紀很大了，這是可能是他最後一次選舉，也和其他人說，這是最後一次選舉，從沒拜託過對方，這次拜託支持一下。

檢方表示，簡姓候選人經查賄專案團隊連日跟監蒐證，發現他短短5天密集向選民行求賄賂高達37票以上，涉犯選罷法投票交付賄賂等罪嫌，考量簡已滿80歲且偵查中自白犯行，請求法院依法減輕其刑；簡身上查扣預備賄選現金5萬1500元、選民主動繳回賄款2萬4000元，聲請法院依法宣告沒收。

南澳鄉第2選區鄉民代表林姓候選人11月4日、10日、14日， 以每票1000元對價，按照戶內有投票權人的人數，分別交付3名選民3000至4000元的現金，以約定將票投給他。檢方表示，林涉犯選罷法投票交付賄賂罪嫌，並於偵查中自白犯行，請求法院依法減輕其刑，扣案現金1萬6800元併請法院依法宣告沒收。

頭城鎮拔雅里長林姓候選人10月30日早上，以每票1000元對價，交付4000元給邱姓選民，約定邱戶內包含3名不知情子女，將票投給林。檢方指出，林涉犯選罷法投票交付賄賂罪嫌，因林偵查中自白犯行，請求法院依法減輕其刑，扣案現金4000元請法院依法宣告沒收。  

宜蘭地檢署迄今查獲逾10起賄選案，昨天第二波偵結起訴3件候選人現金買票案。記者林佳彣／翻攝
宜蘭地檢署迄今查獲逾10起賄選案，昨天第二波偵結起訴3件候選人現金買票案。記者林佳彣／翻攝
宜蘭地檢署選前第一波偵結起訴3件候選人現金買票案。本報系資料照
宜蘭地檢署選前第一波偵結起訴3件候選人現金買票案。本報系資料照

投票 選罷法 2022大選 宜蘭縣選舉 賄選

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