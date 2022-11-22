賤賣員林市產不成案…綠緊咬偵辦中 游振雄氣憤今提告

彰化縣員林市長選舉互槓越演越烈，民進黨市長候選人陳秋蓉陣營今天發出署名文宣和懸掛看板，指稱「游振雄市長賤賣市產 檢調偵辦中／差價2千多萬，進了誰的口袋？」游振雄憤而提告，表示這件事根本沒成案，只能證明陳秋蓉搞不清楚狀況，亂講一通，意圖使人不當選。

陳秋蓉兩度公開指控游振雄賤賣市產，游振雄競總和市公所都回應那是既成巷道，價格不能比照建築用地。陳秋蓉繼續打賤賣市產案，懸掛看板和散發文宣，標題為「游振雄市長賤賣市產 檢調偵辦中／市價每坪71萬元，賤賣55萬元／價差2千多萬，進了誰的口袋？」游振雄接獲選民反映，下午到彰化地檢署按鈴提告陳秋蓉。

游振雄指出，位在三重市大安段737地號土地約137坪土地是既成巷道用地，其中確有3坪住宅用地，員林市公所辦理標售時的既道土地當期公告現值為每坪43.19萬元，實價登錄未更新交易價，第一次流標，第二次有人投標，員林市公所以公告地價加四成，由每坪55萬1177元的最高出價者得標，巷道怎能當成住宅建地來賣？

「這件事經檢調單位調查估價和標售過程沒問題，並無成案。」游振雄說，員林市公所處分財產，經員林市民代表會議決通過和彰化縣政府核准，才辦理土地出售作業，市公所組成查估小組，調查鄰近市場價格或實例、房地位置、地形、工商繁榮程度及供需情形查估價格，提報員林市財產審議委員會審議價格的合理性，根本沒違法。

員林市民代表會主席賴東位也說，這塊地是「無尾巷」，員林市公所要賣地，三重市公所來函要求出售後繼續供人通行，市民代表到三重市勘察現場，回來開會全體舉手表決通過售地案，有錄影存證，他當場說有異議當場提出，現在卻事後一堆謊言，亂扯市代會不提供資料，如果大家都來這樣搞，市代會將疲於應付。