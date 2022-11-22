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藍控綠「5奧步」影響選情 鄭運鵬陣營反批「殺人喊救人」提告

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

國民黨桃園市議員候選人凌濤今天開兩場記者會，批評桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利，再質疑民進黨在桃園斥10億用假賭盤影響選情。對此，鄭運鵬陣營反批，記者會毫無事實根據，宛如候選人的搶救大會，「根本是殺人喊救人」。市府下午也前往地檢署提告。

凌濤今拿出桃園市政府近8年來開發區土地標售的資料，指控鄭文燦不斷賣土地，是助長炒房、炒地的元兇。下午他再指控民進黨用「5大奧步」試圖影響選情，包含砸10億製造假賭盤、子虛烏有反間計、重大投資假象、情緒勒索人民及黑函偽造文書，呼籲檢調即刻調查。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，張善政團隊連日召開抹黑記者會，卻拿不出真正的證據，甚至連記者會標題都只敢用問號結尾，顯示張善政及國民黨心虛；國民黨第一要務，應要求擔任詐騙集團最高顧問的張善政退選。

黃韋鈞表示，張善政選情告急，竟反控民進黨操控賭盤，不只傷害鄭文燦及鄭運鵬的個人名譽，更羞辱桃園市民的智慧；辦公室已委請律師提出告訴，盼國民黨還給桃園市民正向、政策的選舉文化。

桃市新聞處長詹賀舜表示，國民黨下午記者會本身就是奧步，他代表鄭文燦，和鄭運鵬競選總幹事黃世杰及律師前往地檢署，按鈴提告國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷、凌濤等人意圖使人不當選、妨礙名譽，呼籲市民不能讓惡質的抹黑得逞、更不能讓國民黨舊派系復辟。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。記者陳正興／攝影
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。記者陳正興／攝影
國民黨立委洪孟楷（右）、桃園市議員候選人凌濤（左）開記者會，指控民進黨用「5大奧步」試圖影響選情。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委洪孟楷（右）、桃園市議員候選人凌濤（左）開記者會，指控民進黨用「5大奧步」試圖影響選情。記者劉宛琳／攝影

國民黨 桃園市長 鄭運鵬 民進黨 2022大選

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