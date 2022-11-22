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酒瓶猛敲頭、推去撞桌角 酒客遭毆滿臉血右眼幾乎全盲

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蕭姓酒吧幹部不滿1名男客和女公關有糾紛，上前質問竟拿酒瓶猛敲他頭10幾下，一旁蕭的張姓友人也加入助陣，推酒客去撞木桌邊緣，害他滿臉是血右眼重創近乎失明已達重傷程度；法院審酌相關證據雖認2人無殺人犯意，仍依傷害致重傷罪判蕭、張各3年10月、3年4月，可上訴。

檢警調查，男酒客去年12月12月凌晨和酒店女公關起糾紛，店家的蕭姓幹部聽聞上前質問，2人一言不合下起衝突，蕭竟當場拿起酒瓶朝他頭砸了10幾下，砸到酒瓶當場碎裂，還繼續用麥克風痛毆，一旁的張姓友人也加入，推酒客去撞擊木桌邊緣。

結果酒客被打到滿頭是血，尤其右眼視神經遭重創，經手術治療後仍萎縮無法復原，視力僅剩下眼前手動40公分，達到右眼視能嚴重減損結果。

檢方當時認定，蕭男明知頭部是人體重要器官，卻拿酒瓶持續敲擊數十下，並敲碎6、7支酒瓶，造成酒客重傷緊急送醫才倖免於死，應構成殺人未遂罪嫌。

法院審理時，蕭男坦承不諱，張男則說自己是基於生氣才打人，但不知道會造成被害人傷這麼重；法院認為，蕭男和酒客不認識，當天是因女公關糾紛才起衝突，另根據現場監視器畫面等，認定蕭是出於教訓之意，主觀無殺人故意。

法院審酌，蕭、張和酒客僅一言不合就大打出手，蕭用酒瓶、麥克風痛毆對方10幾下，張也推他害頭部去撞桌邊，2人至今都沒有和被害人和解，各依傷害致重傷罪判3年10月、3年4月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

殺人 幹部 器官

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