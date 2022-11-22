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新北板橋里長候選人辦餐會涉賄選 15萬元交保
新北市板橋區丁姓里長候選人今年10月間邀請里民參加免費餐會，涉嫌賄選，新北地檢署接獲舉報後，昨天傳喚丁男等5名被告，檢察官訊問後，認為丁男犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知15萬元交保。
檢方指出，丁男為了順利當選里長，今年10 月間與妻子黃女出面邀約里民，由張姓男子開車載送王姓、傅姓及林姓等有投票權的里民，前往熱炒店，參與免費餐會，席間丁男向里民尋求支持，涉嫌違反選罷法，但複訊後，仍無羈押必要，後續諭知丁男、張姓男子二人以15萬元交保，黃女以10萬元交保，另二名受賄里民則無保請回。
選前最後一週，新北檢警調全力動員，嚴加查緝各種形式的賄選犯行，新北檢方呼籲候選人切勿心存僥倖，以身試法，民眾若知悉賄選行為，踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人身分均會嚴格保密，因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同維護乾淨選風，守護民主。
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