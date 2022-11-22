屏東首例！萬巒村長千元買票起訴 檢舉人可望入袋50萬

九合一大選倒數4天投票，屏東地檢署強力查賄，迄今已查獲20餘案。萬巒鄉一位村長候選人與樁腳，以1千元買票被檢舉，檢方偵結依違反公職人員選舉罷免法投票交付賄賂等罪起訴，因2人自白犯行，請法院減輕其刑，成為屏東此次大選首宗偵結起訴賄選案。

該起賄選案是民眾透過屏東地檢署專線（0800-024099按4）檢舉，據了解，依鼓勵檢舉賄選要點，檢舉人可獲50萬元獎金。

檢方表示，林姓村長候選人今年7、8月間委託陳姓樁腳以千元買票，之後又於8、9月間另向兩位選民行賄，遭其中一人拒絕。