黃春棋綁富商撕票遭判死22年不執行 他頻提再審要法官調查

男子黃春棋綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的死囚。同案被告徐自強7年前獲無罪確定，黃數度以「有新事證」為由聲請再審、停止執行刑罰但遭駁。黃再次聲請再審，高院今開訊問庭，法官梁志偉表示黃所提的新證據「你也知道之前都提過了」，黃仍希望合議庭再調查。

黃春棋被控1995年9月1日與徐自強、陳憶隆及黃銘泉共謀擄走黃春樹，殺害後向家屬勒贖7千萬元，在汐止山區挖洞棄屍；警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國，後來身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。

黃春棋、陳憶隆、徐自強2000年4月27日被判死刑定讞。徐自強的律師團聲請釋憲，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的釋字582號解釋，指共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據，徐因高院更9審判決無罪，最高法院也維持無罪判決，徐被關押5624日，高院裁准2812萬元補償金。

因徐自強的爭議，連帶讓黃春棋、陳憶隆成為國內判決確定最久、卻未執行的死刑犯。徐自強無罪確定後，黃認為徐的無罪判決認定事實，與他的死刑判決不同，足以合理懷疑他沒參與殺害黃春樹的事前計畫，曾以此為「新事實、新證據」聲請再審、停止執行刑罰，但高院裁定駁回聲請。

黃聲請再審的理由，也包括原確定判決認定他等4人，在事前準備硫酸，事後用硫酸潑屍，認為他事前即有殺人並毀損屍體的犯意聯絡；憑的是同案被告陳憶隆的警詢供述，但無從證明被害人的屍體曾遭硫酸潑灑。黃認為，檢察官將火燒的勘驗、鑑定結果等原始的屍體相驗資料，不實登載作為陳憶隆硫酸供述的補強證據。但高院認為黃之前就以「硫酸毀屍」疑點聲請再審，2019年就被認為無理由而裁定駁回，黃一再聲請卻沒提出其他新事實、新證據，違背再審規定，今年2月、3月也陸續駁回。

這回黃春棋又提再審，法官表示所謂的「新證據」之前也已經提過，是否開啟再審，待合議庭評議。公訴檢察官王正皓認為黃提再審無理由，主張高院應駁回。