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四海幫3成員謊稱可代售 騙走千萬珠寶判賠1260萬
蔡姓男子去年11月11日在新北市中和區路邊被搶走千萬元新台幣，報警後聲稱「被鋁罐攻擊」引發高度關注，檢警調查發現四海幫成員葉少洋疑涉有重嫌，又追查出葉男在前年7月夥同謝姓及汪姓男子3人向施姓女子謊稱可代售珠寶後將其珠寶詐取變賣，新北地檢署今年3月依加重詐欺取財、加重強盜等罪嫌起訴3人。新北地院民事庭日前判決葉男3人應賠償1260萬元，可上訴。
檢警調查，葉少洋疑似涉及全國多起強盜、詐欺案件，每次都靠小弟扛下罪責脫身。去年11月11日，42歲蔡男報案稱在路邊被搶走千萬投資金，檢警深入追查，發現葉少洋與另一葉男、梁男、朱男、許男等五人得知蔡男身懷鉅款，便找來8名小弟協助，分工「後勤支援組」、「策劃組」、「行動組」共謀搶劫。警方陸續逮捕涉案13人，深入追查後又發現葉少洋在前年涉及一起珠寶詐欺案件。
判決指出，葉少洋2020年7月間得知施姓女子因急需用錢，想將手頭一批價值不斐的珠寶售出，便藉口接近施女，稱有認識貴婦團可代為售出，還可先借施女60萬元現金周轉，誘騙施女於前年8月20日帶著珠寶到新北三重區某銀行貴賓室內交付，葉男卻找小弟謝姓及汪姓男子出面簽訂兩張委託代售書、交付60萬元借款以及一張無法兌現、面額920萬元的空頭支票後便將35件珠寶取走後，以低價117萬元變賣其中32件珠寶。
施女事後索討無門按鈴提告，刑事部分，因葉男等人辯稱僅是雙方之間的買賣糾紛，不算詐欺。且有做到代售，只是銷售價格不如施女預期，全案目前尚在審理中，另新北地院民事庭考量葉男及謝男在刑案審理時已賠償施女各50萬元，日前判決葉男等3人應賠償施女共1260萬元，仍可上訴。
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