嘉義地檢4年前查賄奪冠 今年已查51件賄選

嘉義檢警調在投票前夕火力全開查賄選，昨天單日8件，檢察總長邢泰釗今與台南高分檢檢察長朱家崎視察嘉義地檢署，邢泰釗核撥檢察業務費40萬元、頒贈水果禮盒及最高檢察署特製的窯燒杯，肯定查賄辛勞，並傳授相關查賄技巧，盼民眾感受到司法機關維護選舉公平、公正的決心。

嘉義地檢署在2018年查賄績效是全國之冠，起訴296件；嘉檢指出，嘉義查賄團隊截至昨天，已查獲現金賄選46件、禮品賄選3件、餐會賄選2件，並已起訴8人、獲准羈押11人、交保53人。

其中，檢察官賴韻羽偵辦民雄鄉周姓鄉代候選人涉現金買票、檢察官吳心嵐辦嘉市李姓議員候選人涉現金買票案，都聲請羈押都獲准。

邢泰釗指出，期勉同仁秉持政治中立，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，積極展現「有聞必查，有據必辦」態度，讓民眾感受到司法機關維護選舉公平、公正的決心，促使候選人專心以政見獲取選民認同。