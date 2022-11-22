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嘉義地檢4年前查賄奪冠 今年已查51件賄選
嘉義檢警調在投票前夕火力全開查賄選，昨天單日8件，檢察總長邢泰釗今與台南高分檢檢察長朱家崎視察嘉義地檢署，邢泰釗核撥檢察業務費40萬元、頒贈水果禮盒及最高檢察署特製的窯燒杯，肯定查賄辛勞，並傳授相關查賄技巧，盼民眾感受到司法機關維護選舉公平、公正的決心。
嘉義地檢署在2018年查賄績效是全國之冠，起訴296件；嘉檢指出，嘉義查賄團隊截至昨天，已查獲現金賄選46件、禮品賄選3件、餐會賄選2件，並已起訴8人、獲准羈押11人、交保53人。
其中，檢察官賴韻羽偵辦民雄鄉周姓鄉代候選人涉現金買票、檢察官吳心嵐辦嘉市李姓議員候選人涉現金買票案，都聲請羈押都獲准。
邢泰釗指出，期勉同仁秉持政治中立，依據證據客觀判斷，不受任何外力不當干擾，積極展現「有聞必查，有據必辦」態度，讓民眾感受到司法機關維護選舉公平、公正的決心，促使候選人專心以政見獲取選民認同。
邢泰釗今和朱家崎赴嘉義地檢署，由嘉檢檢察長張曉雯、主任檢察官謝雯璣、姜智仁、黃銘瑩、江金星，及檢察官賴韻羽、吳心嵐與會。嘉義地檢署表示，以「有效查賄就是最佳反賄選宣導」策略，包括調查局航業調查處、刑事局中部打擊犯罪中心都派人進駐，持續整合檢察、警察、調查、廉政、移民署等機關人力。嘉義地檢署檢舉專線（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。
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