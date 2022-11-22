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攜帶球棒到警局偵查隊找人 油漆工辯防身用遭法官打臉
林姓油漆工今年10月17日下午2時許，酒後無故持有球棒1枝，進入台南市警五分局偵查隊辦公區，自稱要找友人，偵查隊人員發現他渾身酒氣且目的不明，將他攔下，目視其褲子後方口袋插有球棒，他辯稱球棒帶在身上防身，法官認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械，處罰鍰5千元。
林表示，他進入偵查隊，是要來找李姓朋友，對方在偵查隊做筆錄，他怕朋友出去的時候會有危險，所以他才帶在身上防身。然而，他也說，不清楚朋友的真實年籍資料，警方對其供詞也有所質疑。
台南地院認為，林所持有球棒為金屬材質、質地堅硬，顯可作為攻擊他人的武器，並足以對他人生命、身體安全構成威脅而具有殺傷力甚明。縱然他所辯是因擔心友人有危險，才攜帶球棒等語為真，但林不思採取正當方法處理糾紛，卻攜帶球棒隨身，並將球棒放置在自身口袋而處於隨時可供他持以使用的狀態，顯見林的行為，對社會大眾的生命安全、安寧秩序等已產生危害，更見其攜帶球棒無正當理由
台南地院審酌，林無正當理由攜帶具有殺傷力的球棒，危及公共秩序、社會安寧，兼衡他於行為後坦承攜帶球棒，及其行為動機、目的、手段、違反義務及其違害社會安全的程度等情狀，處罰鍰5千元，可上訴。
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