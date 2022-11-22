快訊

被前妻戴綠帽…「他」身家全給、不出惡言 被讚演藝圈離婚典範

李佳芬讀博士難得現身力挺 張善政：她寫論文不抄襲「很忙」

張蘭發聲明控大S「曾保證不再婚」 曝這點讓汪小菲痛苦的不得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜帶球棒到警局偵查隊找人 油漆工辯防身用遭法官打臉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓油漆工今年10月17日下午2時許，酒後無故持有球棒1枝，進入台南市警五分局偵查隊辦公區，自稱要找友人，偵查隊人員發現他渾身酒氣且目的不明，將他攔下，目視其褲子後方口袋插有球棒，他辯稱球棒帶在身上防身，法官認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械，處罰鍰5千元。

林表示，他進入偵查隊，是要來找李姓朋友，對方在偵查隊做筆錄，他怕朋友出去的時候會有危險，所以他才帶在身上防身。然而，他也說，不清楚朋友的真實年籍資料，警方對其供詞也有所質疑。

台南地院認為，林所持有球棒為金屬材質、質地堅硬，顯可作為攻擊他人的武器，並足以對他人生命、身體安全構成威脅而具有殺傷力甚明。縱然他所辯是因擔心友人有危險，才攜帶球棒等語為真，但林不思採取正當方法處理糾紛，卻攜帶球棒隨身，並將球棒放置在自身口袋而處於隨時可供他持以使用的狀態，顯見林的行為，對社會大眾的生命安全、安寧秩序等已產生危害，更見其攜帶球棒無正當理由

台南地院審酌，林無正當理由攜帶具有殺傷力的球棒，危及公共秩序、社會安寧，兼衡他於行為後坦承攜帶球棒，及其行為動機、目的、手段、違反義務及其違害社會安全的程度等情狀，處罰鍰5千元，可上訴。

台南地院審酌，林男酒後無故持有球棒1枝，闖入台南市警五分局偵查隊辦公區，被警方攔下，認他無正當理由攜帶具有殺傷力的器械，處罰鍰5千元。聯合報系資料照
台南地院審酌，林男酒後無故持有球棒1枝，闖入台南市警五分局偵查隊辦公區，被警方攔下，認他無正當理由攜帶具有殺傷力的器械，處罰鍰5千元。聯合報系資料照

台南

延伸閱讀

土地商10月遭槍擊 北市警逮文仁會副會長幕後主嫌

中職／吳東融、福來喜眼神觸電後 在停車場解開誤會

18歲經紀人「犯規」與公司小姐上床 被酒店幹部用球棒打到骨盆挫傷

影／囂張黑幫！8煞當街押人 蒙眼銬手球棒伺候丟包

相關新聞

藍控綠「5奧步」影響選情 鄭運鵬陣營反批「殺人喊救人」提告

國民黨桃園市議員候選人凌濤今天開兩場記者會，批評桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利，再質疑民進黨在桃園斥10億用假賭盤影響選情。...

黃春棋綁富商撕票遭判死22年不執行 他頻提再審要法官調查

男子黃春棋綁架富商黃春樹並撕票，22年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的死囚。同案被告徐自強7年前獲無罪確定，...

屏東首例！萬巒村長千元買票起訴 檢舉人可望入袋50萬

九合一大選倒數4天投票，屏東地檢署強力查賄，迄今已查獲20餘案。萬巒鄉一位村長候選人與樁腳，以1千元買票被檢舉，檢方偵結...

遭控涉賭影響選情 鄭文燦告朱立倫違反選罷法

選戰進入倒數階段，針對國民黨近日連續開記者會指控炒地皮、涉賭盤等事，桃園市長鄭文燦不忍了，今天下午由新聞處長詹賀舜及律師...

宜檢查賄逾10件 選前第二波起訴3候選人現金買票

選前倒數，宜蘭地檢署迄今查獲逾10起賄選案，依涉犯公職人員選舉罷免法，昨天第二波偵結起訴3件候選人現金買票案，其中一人為...

賤賣員林市產不成案…綠緊咬偵辦中 游振雄氣憤今提告

彰化縣員林市長選舉互槓越演越烈，民進黨市長候選人陳秋蓉陣營今天發出署名文宣和懸掛看板，指稱「游振雄市長賤賣市產 檢調偵辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。