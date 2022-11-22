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乾姐被虧氣炸討公道 自由搏擊選手當街打死人遭判5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中經營檳榔攤的徐姓女老闆不滿遭楊姓男客調戲，找來有曾出賽自由搏擊獲獎的林姓乾弟助陣，一夥人晚上跑到楊住家，徐先是上前賞巴掌，林再猛力出拳、狠踹，當著楊的父親面把他打趴，楊送醫因體內大出血斃命；法院考量林賠50萬元和楊父和解，減刑後依傷害致死罪判他5年，可上訴。

檢警調查，死者楊男今年4月2日到徐女位於大里區的檳榔攤聊天，因出言調戲還說要追求她的國中女兒，徐遭冒犯心生不滿，隔天找來林姓乾弟等人助陣要一起教訓楊，當晚9點多一抵達楊住處，徐女率先上前賞了他幾下耳光。

而林男本身是自由搏擊選手，曾在比賽中獲得數面獎牌，還用力揮拳朝楊的頭部攻擊，把他痛毆倒地後又繼續猛踹胸、腹部，一旁同夥認為下手太重上前制止，但林置之不理還跨坐在楊身上繼續揮拳、出腳，導致楊遭打暈送醫體內大出血不治死亡。

審理時，林男、徐女均坦承不諱，並有現場其他目擊親友證詞、周圍路口監視器畫面佐證，法醫解剖也發現，楊男被打到腸系膜破裂、大量血腹血胸、肺部挫傷出血，以及頭部外傷性軸索損傷致死。

法院審酌，林男2020年才因傷害罪被判2月確定，這次又再犯相同性質犯罪，應予以加重，但考量林是出於徐姓乾姐遭楊男言語冒犯在先才動手，並非無端隨機傷人，犯後也坦承並賠償楊的父親50萬元達成和解，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院也認為，林男、徐女不思理性解決紛爭，共同以暴力傷害楊，林甚至在楊的爸爸打算查看兒子狀況時，還以強暴手段阻擋，並在楊遭擊倒在地毫無抵抗能力下持續攻擊要害，漠視生命法益。

法院審理後依傷害致死罪、強制罪各判林男5年、拘役30日，另依傷害罪判徐女5月，緩刑5年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 監視器 兒子

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