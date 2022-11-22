九合一選舉周六登場 警政署查賄選304件1231人

本周六就是九合一地方公職選舉結合修憲公投，投票日僅剩4天。為確保選前之夜及投票日平安順利結束，警政署長黃明昭今天在新竹縣警察局召開全國專案會議，召集各直轄市、縣(市)政府警察局長及相關單位同步視訊。

根據警政署統計，目前查獲各類賄選304件1231人、選舉賭盤41件77人、選舉暴力74件109人。

為確保選舉順利完成，黃明昭在會中明確提示5項工作重點：

二、各警察機關秉持「查賄無上限」原則，只要有賄選情資，就不斷偵辦，積極行動蒐證及運用科技方式輔助偵查，全力打擊賄選不法；持續加強掃蕩選舉賭盤，避免影響選舉結果。

三、各縣市選票目前陸續印製及保管，隨後將運送至各地選委會、公所或指定處所存放，對於選票運送、存放等維安，全程綿密部署，24小時不間斷，嚴格管控安檢，避免選票外流。

四、投開票日以確保選務順遂為最高原則，保障民眾能順利投票，對於喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票等行為，警衛人員、協勤民力將協同主任管理員、選監人員及駐點檢察官，即時排除擾亂秩序，確保投票平順。

五、為嚴防有心人士不滿選舉結果，開票後擾亂秩序，針對重要機關、處所及治安要點安全，加強勤務規畫，做好萬全準備並強化執法決心，不容任何形式的暴力或犯罪行為。