喜挑「愛你愛妳久久」結婚日 尪賣房開涼麵店嚇跑妻

桃園一名男子與妻選在2020年9月9日結婚，諧音「愛你愛妳久久」，未料因為投資涼麵店要賣房子，且須夫妻2人同心協力經營，竟嚇跑妻子，一年多來音訊全無，最後只好心碎提離婚訴訟，經桃園地院審理獲准。

男子表示，他向妻子提出投資涼麵店想法之後，妻子旋於2021年8月16日離家出走，怎麼樣都聯繫不上，後來有報警協尋失蹤人口，也都沒有尋獲，雙方分居至今已逾一年，由於對方始終不聞不問，婚姻已出現破綻難以回復，因此訴請法院准離。

審理時，男子的妻子未出庭，也未具狀表示任何意見；男子的姪子則表示，叔叔以前經常到家裡作客，但很少看到嬸嬸一起來，而叔叔也常跟家人抱怨嬸嬸經常不回家的事情，後來，聽說嬸嬸去年8月離家出走，至此再也沒有看過嬸嬸。