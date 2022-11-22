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喜挑「愛你愛妳久久」結婚日 尪賣房開涼麵店嚇跑妻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名男子與妻選在2020年9月9日結婚，諧音「愛你愛妳久久」，未料因為投資涼麵店要賣房子，且須夫妻2人同心協力經營，竟嚇跑妻子，一年多來音訊全無，最後只好心碎提離婚訴訟，經桃園地院審理獲准。

男子表示，他向妻子提出投資涼麵店想法之後，妻子旋於2021年8月16日離家出走，怎麼樣都聯繫不上，後來有報警協尋失蹤人口，也都沒有尋獲，雙方分居至今已逾一年，由於對方始終不聞不問，婚姻已出現破綻難以回復，因此訴請法院准離。

審理時，男子的妻子未出庭，也未具狀表示任何意見；男子的姪子則表示，叔叔以前經常到家裡作客，但很少看到嬸嬸一起來，而叔叔也常跟家人抱怨嬸嬸經常不回家的事情，後來，聽說嬸嬸去年8月離家出走，至此再也沒有看過嬸嬸。

法院調查，男子的妻子今年2月28日已出境，此後再無入境紀錄，其離家之後也無法聯絡，對男子不曾聞問，加上2人分居逾1年，勘認雙方誠摯相愛的基礎早已動搖，最後考量雙方婚姻感情破裂原因在於男子妻子，因此准離。

桃園一名桃園一名男子與妻選在2020年9月9日結婚，諧音「愛你愛妳久久」，未料因為投資涼麵店要賣房子，且須夫妻2人同心協力經營，竟嚇跑妻子，最後只好心碎提離婚訴訟。示意圖／Ingimage
桃園一名桃園一名男子與妻選在2020年9月9日結婚，諧音「愛你愛妳久久」，未料因為投資涼麵店要賣房子，且須夫妻2人同心協力經營，竟嚇跑妻子，最後只好心碎提離婚訴訟。示意圖／Ingimage

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