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提供高於行情工作酬勞也不行！ 花蓮萬榮鄉代候選人涉賄遭逮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

距離選舉只剩下4天，花蓮檢警調加快腳步查賄選，檢方調查，萬榮鄉古姓鄉民代表候選人，不僅提供免費餐宴，還提供高於行情的「工作酬勞」予選民，有對價、期約賄選之嫌。昨天檢警發動搜索，帶回古姓男子與蔡姓妻子、選民等6人到案，訊後夫妻2人分別以10萬元具保候傳。

花蓮地檢署表示，檢察官林英正指揮調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局及鳳林警分局、移民署北區事務大隊花蓮專勤隊，昨天持法院核發搜索票，針對古姓鄉民代表候選人、蔡姓妻子、可疑收賄選民住處等16地點執行搜索，並通知夫妻及可疑受賄民眾等16人到案。

檢方調查，古男登記參選後，親自或透過其妻以免費提供餐宴飲食、加給高於行情的「工作酬勞」等方式為對價，向該選區有投票權選民尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。經檢調警多日蒐證，為進一步查悉相關事證發動搜索、訊問及詢問，並扣押相關犯罪證據。

花蓮地檢署表示，秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，於選前積極查緝買票賄選，民眾若發現有賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金，檢舉賄選專線（03）823-0159、0800-024-099按4。

花蓮縣萬榮鄉古姓鄉民代表候選人，提供高於行情的「工作酬勞」予選民，有對價、期約賄選之嫌，遭檢警查獲，訊後夫妻2人分別以10萬元具保候傳。記者王思慧／攝影
花蓮縣萬榮鄉古姓鄉民代表候選人，提供高於行情的「工作酬勞」予選民，有對價、期約賄選之嫌，遭檢警查獲，訊後夫妻2人分別以10萬元具保候傳。記者王思慧／攝影

賄選 投票 2022大選 花蓮縣選舉

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