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父女候選人涉犯賄選嫌疑重大 苗檢15萬元、1萬元交保

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署再查獲2件賄選案，第五選區黃姓縣議員候選人及女兒里長候選人，透過鄭姓樁腳，涉嫌1票500元買票，另件頭份市陳姓候選人與2名樁腳涉嫌1票2000元或市價1000元洋酒賄選，6人以1萬元至15萬元不等交保候傳。

苗栗地檢署檢察官張智玲指揮調查局苗栗縣調查站、航業調查處台中調查站、中部地區機動工作站，及苗栗縣警局刑警大隊、頭份分局、新竹市警局刑警大隊等單位，專案小組昨天持搜索票搜索，並通知黃姓父女、鄭姓樁腳，及16名選民到案說明。

檢察官訊問後，認為鄭姓樁腳涉嫌以500元賄選，犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法官今天上午裁定交保3萬元，黃姓父女涉犯投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，分別諭知交保15萬元、1萬元，其餘選民2萬元交保或請回。

檢察官曾亭瑋指揮頭份警分局、苗栗縣調查站，偵辦頭份市陳姓里長候選人與蘇姓、黃姓樁腳，涉嫌以每票2000元或市價1000元洋酒賄選之案件，專案小組昨天通知3人，及6名選民到案說明，檢察官訊問後，認為涉犯交付賄賂罪嫌疑重大，陳、蘇交保5萬元、黃交保3萬元，選民均請回。

苗栗地檢署指出，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿心存僥倖以身試法，地檢署對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。

苗栗檢方查賄， 昨天再辦2案。圖／本報資料照片
苗栗檢方查賄， 昨天再辦2案。圖／本報資料照片

賄選 樁腳 苗栗縣選舉 2022大選

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