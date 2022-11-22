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南投縣議員候選人父親買票羈押 檢又揪3樁腳賄選獲交保

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣縣議員第一選區洪姓候選人父親涉嫌以5萬元現金，要求蕭姓樁腳5以每票500元向選民買票，支持洪姓候選人，檢方19日拘提候選人父親到案，法院裁定羈押並禁止通信接見。南投地檢署循線又傳喚3名樁腳到案並聲請羈押，南投地院上午裁定，3人各以5萬、6萬、7萬交保，並限制住居。

南投地檢署檢察官鄭宇軒偵辦南投縣第一選區（南投市、名間鄉）洪姓縣議員候選人父親，涉嫌透過樁腳買票，除了已經查獲的蕭姓樁腳外，檢察官擴大偵辦範圍，昨天又拘提3名樁腳，同樣是由洪姓候選人父親出資，透過3名樁腳以每票500元賄選，要求票投給洪姓候選人。

檢方訊後認為3名樁腳，賄選事證明確，又有勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押，法官上午裁定3人各以5萬、6萬、7萬交保，並限制住居。

檢察官張姿倩則指揮南投縣刑警大隊、南投警分局，偵辦南投市第3選舉區某代表候選人樁腳涉嫌現金買票，經搜索葉姓樁腳住處，並通知選民3人到場，查出葉姓樁腳以每票500元買票，要求支持這名市民代表候選人，認為葉姓樁腳投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

南投地檢署偵辦賄選案，南投縣議員第一選區洪姓候選人父親涉嫌現金買票，又循線查獲三名樁腳賄選。圖／本報資料照片
南投地檢署偵辦賄選案，南投縣議員第一選區洪姓候選人父親涉嫌現金買票，又循線查獲三名樁腳賄選。圖／本報資料照片

樁腳 檢察官 南投縣選舉 2022大選

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