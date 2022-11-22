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立委助理對2女記者掀裙摸臀還想性侵 沒法勃起判4年6月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

親民黨前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，2019年被2名女記者指控性侵、猥褻，張否認，反控對方仙人跳，檢方依強制猥褻及強制性交未遂罪起訴；新北地方法院查出張曾逼被害人口交，依強制猥褻、強制性交罪判張7年徒刑。張上訴，台灣高等法院認為他對其中1名女記者強制性交「未遂」，改判4年6月徒刑。

張書維時任李鴻鈞新莊服務處主任，他當時召開記者會反駁，對自己已婚和女記者上摩鐵，害家人、老闆蒙羞致歉，但強調雙方是合意前往摩鐵、未發生性行為、沒有任何違反對方意願的舉措，並認為對方是為了獨家新聞或和解金設局陷害。

新北地院指出，張2019年2月20日中午邀某電視台女記者參加春酒聚會，對方帶另一女記者同行，酒後張提議到KTV續攤，先後趁合唱機會對二人摟肩襲胸和掀裙摸臀，2人出聲制止，他仍不以為意。張事後帶邀約的女記者去汽車旅館，涉扯掉對方衣褲，不顧對方哭喊「我生理期來」，強押對方頭部逼口交，事後想硬上，因無法勃起作罷。

新北院審理時，張辯稱KTV內只有自然男女互動，且原本就約對方去汽車旅館開房間，只有「全裸滾床單」，對方沒拒絕，後來因酒醉睡著都不記得了。一審調查，案發前受邀女記者和張僅因公務見過一、二次面，和同行女記者同意去續攤應是基於培養人脈的應酬，並非與張有曖昧情愫。此外，被害人事後曾質問同行女記者為何丟下她先走，顯見並不願意與張獨處。

被害女記者當天正值生理期，有醫院疑似性侵診斷可證，計程車司機也證稱女記者和張離開KTV時是說「回新莊」，是張表示「去汽車旅館」，二人爭執一陣子，最後車才開到旅館。一審認為被害女記者跟張一起去旅館，只能證明她警覺性不足，不能證明她有意與張發生性關係。

因張的犯行導致2名女記者身心受重創嚴，甚至無法再從事新聞工作，他還矢口否認、開記者會指控對方仙人跳，造成二度傷害，以2次強制猥褻和1次強制性交論罪判7年徒刑。

張書維上訴，高院認定去旅館的女記者當時有酒意，因不願得罪張而陪同辦妥入住手續，張在房內欲強制性交，但未「既遂」。因這部分一審認定有誤，高院撤銷改判。

高院認為張書維犯後未道歉或賠償損害，強制性交未遂部分量處2年4月徒刑，審酌他的犯罪手法類似性等，定應執行刑為4年6月。

張書維當時出面澄清，對自己已婚還和女記者上摩鐵，害家人、老闆蒙羞致歉，但否認性侵，台灣高等法院今依強制性交未遂、強制猥褻罪判他4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照
張書維當時出面澄清，對自己已婚還和女記者上摩鐵，害家人、老闆蒙羞致歉，但否認性侵，台灣高等法院今依強制性交未遂、強制猥褻罪判他4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照

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