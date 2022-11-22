嘉義11月21日單日共抓8件買票 檢察總長今來了

嘉義檢警調本周查賄能量全開，昨天單日查獲8件，嘉義縣太保市林姓市民代表候選人遭控替第1選區議員候選人，涉每票500元賄選，檢方訊後聲請羈押，但嘉義地院裁定無保請回；溪口鄉何姓鄉代候選人遭指涉每票1000元買票，檢方以投票行賄罪嫌，聲押禁見獲准。

檢察總長邢泰釗今接連赴雲林地檢署、嘉義地檢署、台南地檢署等，視察執行查賄情況，約10點40分許抵達嘉檢，和台南高分檢檢察長朱家崎、嘉檢檢察長張曉雯等人開會；據了解，嘉縣府、市府各編2000萬及1000萬查賄獎金。

檢方調查，太保市林姓市民代表候選人被控當縣議員第1選區某議員候選人的樁腳，親自或透過鄰里關係，每票500元買票案；檢方傳喚、訊問後，認為林姓市代候選人涉選罷法投票行賄罪嫌重大，聲羈禁見，不過法院訊問後，裁定駁回並當庭釋放，另到案的選民4人則訊後請回。

溪口鄉何姓鄉民代表候選人遭控透親自或透過鄰里關係，以每票1000元買票，檢方昨拘提何到案，訊問後，認為何涉犯投票行賄罪嫌重大，聲押禁見獲准，另15名選民訊後請回。

朴子市涂姓市民代表候選人遭控以每票1000元買票，檢方昨天訊問認為涂涉投票行賄罪嫌重大，以3萬元交保，到案選民4人請回。

梅山鄉某鄉民代表候選人的郭姓重要幹部、張姓樁腳，遭指控以每票1000元買票，檢方訊後認定兩人共涉犯投票行賄罪嫌重大，郭以5萬元交保、張交保2萬，另到案的選民7人請回。

太保市某市民代表候選人的張姓樁腳，遭指控以每票1000元買票案，檢方認為張涉投票行賄罪嫌重大，交保3萬元，另外3名選民訊後請回。

水上鄉某鄉代候選人的官姓樁腳，被控以每票500元買票，檢方訊後認為官涉犯投票行賄罪嫌重大，以5萬元交保，另到案的選民3人請回。

水上鄉某鄉代候選人的李姓樁腳，遭控以每票500元買票，檢方訊後李涉犯投票行賄罪嫌重大，以交保3萬元，另到案選民3人請回。

朴子市某里長候選人的胡姓樁腳，遭控以每票1000元買票，訊後認為胡涉投票行賄罪嫌重大，以1萬元交保，到案選民2人請回。