28歲護理師情殺57歲牙醫「願在看守所贖罪」 裁定再押2個月

28歲女護理師曾廉容不滿與她畸戀的57歲呂姓牙醫不與元配離婚，持刀砍死呂，依殺人罪起訴並羈押，曾女押期將屆，法官日前詢問她的意見，曾女稱「願在看守所內贖罪」，台北地院審理，裁定她今天起延長羈押2月。

裁定書指出，曾女涉犯殺人罪，最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪，有理由認為她有逃亡之虞，今年6月22日曾女裁定羈押，她又於8月17日、9月14日兩度在準備程序中坦承殺人，9月22日起即第一次延長羈押。

法院調查，依醫院鑑定，曾廉容行為時，沒有因精神疾病而降低違法辨識能力，且於案發後一度自殘，開庭時，曾女表示「願在看守所內贖罪」，因此認定曾女有繼續羈押的原因及必要，裁定11月22日起延押2月。

檢警調查，屏東籍的曾廉容北上讀書、工作，畢業後，在呂所經營的牙醫診所擔任護理師，與呂發生不倫戀，曾女認為呂遲未與元配離婚的打算，今年3月1日持刀前往呂的住處理論，當街持刀殺害呂致死。