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一票3000元！高雄茂林里長候選人涉嫌買票 遭檢方聲押
選舉投票日逼近，橋頭地檢署查賄，查獲茂林區趙姓里長候選人以每票3000元代價向選民要求投票支持；昨遭檢調搜索，傳喚21人到案說明；複訊後，認趙及莊姓樁腳違反公職人員選舉罷免法，嫌疑重大，有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。
橋檢主任檢察官謝長夏與檢察官梁詠鈞、楊翊妘、鍾葦怡、駱思翰、林世勛、蔡婷潔、黃聖淵、李侃穎、朱美綺、陳韻庭、施佳宏，昨天指揮高雄市調查處、六龜警分局及地檢署查賄專責隊，偵辦茂林區趙姓里長候選人違反公職人員選舉罷免法案。
經查，趙姓里長候選人涉嫌透過莊姓樁腳以每票新台幣3000元的代價，向選民要求投票支持；檢方訊後，認趙、莊兩人罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，因此向法院聲請羈押禁見。
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