宜蘭林姓里長候選人 涉現金賄選10萬元交保

宜蘭市七張里長林姓候選人及其陳姓樁腳、王姓樁腳，涉嫌以每票1000元賄選，宜蘭檢警調發動搜索，昨天查扣15萬3000元，通知相關人到案。檢方複訊後，依公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，諭令3萬元至10萬元交保候傳。

宜蘭地檢署檢察官黃正綱、黃明正指揮宜蘭縣調查站、礁溪警分局、宜蘭警分局偵辦，專案小組昨天持搜索票，查扣現金15萬3000元，並通知林姓候選人、陳姓樁腳，以及拘提王姓樁腳到案。