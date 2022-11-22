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台東3樁腳涉現金買票 1准押2聲押中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署持續查賄再有斬獲，偵辦2鄉鎮長及1村長候選人共3名樁腳涉嫌現金買票，檢察官訊後認犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，1樁腳准押。

地檢署表示，日前接獲情資有2鄉鎮長候選人及1村長候選人樁腳涉嫌以1000至5000元不等現金買票，檢察官即指揮台東調查站 、刑警大隊及成功警分局偵辦，昨傳喚樁腳及選民共37人到案。

經檢察官訊問後，認為賴姓、陳姓及林姓樁腳以現金交付賄賂選民，並請其投票支持候選人，違反選罷法， 犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見。其中，林姓樁腳法院裁定准押，賴姓及陳姓開羈押庭中 。

台東地檢署持續查賄再有斬獲，偵辦2鄉鎮長及1村長候選人共3名樁腳涉嫌現金買票，檢察官訊後認犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，1樁腳准押。本報資料照片
台東地檢署持續查賄再有斬獲，偵辦2鄉鎮長及1村長候選人共3名樁腳涉嫌現金買票，檢察官訊後認犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕後，向法院聲請羈押禁見，1樁腳准押。本報資料照片

樁腳 檢察官 台東縣選舉 2022大選

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