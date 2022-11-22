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南投某縣議員候選人父親涉買票案 3名樁腳交保

中央社／ 南投縣22日電

南投地檢署偵辦某縣議員候選人父親涉買票，經裁定收押，檢方擴大偵辦，再拘提張、黃、劉姓樁腳，訊後聲押，法院今天裁定3名樁腳5萬元、6萬元、7萬元交保並限制住居。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官鄭宇軒18日聲請羈押南投市、名間鄉選區某一名縣議員候選人的父親，經法院裁定羈押並禁止接見通信後，偵辦腳步不停歇，假日期間持續與查賄團隊密集研析案情，昨天進一步拘提3名樁腳到案釐清。

南投地檢署指出，這名縣議員候選人父親出資數萬元，由3名樁腳向選區有投票權民眾以每票新台幣500元行賄，尋求支持這名縣議員候選人，檢察官訊後認為這3名樁腳都涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押。

另外，南投地檢署表示，檢察官張姿倩昨天指揮南投縣警察局刑事警察大隊、南投分局，偵辦一名葉姓樁腳涉嫌為南投市某一名市民代表候選人現金買票賄選，持搜索票搜索葉姓樁腳住處，並通知相關選民說明。

南投地檢署表示，這名市民代表候選人葉姓樁腳涉嫌以1票500元行賄選民，請求投票支持這名市民代表候選人，訊後認為葉姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向南投地方法院聲請羈押並禁止接見、通信，獲法院裁准。

樁腳 議員 南投縣選舉 2022大選

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