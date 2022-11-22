基檢起訴2里長候選人賄選 基隆1票竟買到1萬

基隆地檢署今天偵結起訴兩起賄選案，基隆林姓、新北市瑞芳邱姓里長候選人，分別以現金買票、送口罩與高粱酒等禮品涉嫌賄選。其中基隆現金買票部分，林姓候選人林姓樁腳曾以4000元、5000元及1萬元買票，但均被選民拒絕而未收受。

基隆地檢署今天起訴兩起賄選案，第一起是基隆現金買票，何治蕙檢察官指揮基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市專勤隊，偵辦基隆市中正區林姓里長候選人等人涉嫌現金賄選，7月至9月間，涉嫌夥同林姓樁腳對里內有投票權之人，以每票1000元代價，交付賄賂尋求里民投票支持。

檢調查出，除魏姓選民自林姓樁腳收受3000元外，其餘選民對於林交付的4000元、5000元及1萬元均予拒絕而未收受。檢察官10月13日陸續訊問候選人、樁腳、選民10餘人後，向法院聲請羈押林姓候選人獲准，再積極蒐集證據，今天起訴林姓候選人及林姓樁腳，涉犯投票行求及交付賄賂等罪嫌，魏姓選民則以涉投票受賄罪嫌提起公訴。

另外一起則是瑞芳送禮品案，江柏青檢察官指揮新北市調查處及瑞芳警分局，偵辦新北市瑞芳區邱姓里長候選人等人涉嫌禮品賄選，7月、8月間，對於有投票權之人，交付口罩2盒及金門高粱酒1瓶涉嫌賄選。

檢方10月4日上午，指揮檢調搜索邱住處，並扣得邱所有之手寫札記1張、口罩、高粱酒等物品，再擴大追查收受賄賂之選民，邱男涉犯投票交付賄賂罪嫌提起公訴，另5名收受賄賂選民緩起訴處分。

主任檢察官陳怡龍表示，距投票日僅剩4天，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，切勿以身試法。民眾若得知有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身分絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。