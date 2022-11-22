選舉倒數 台東部落自組固票、抓賄小隊

台東五合一選舉進入倒數階段，原鄉部落競爭激烈，為防止有候選人及樁腳買票，南迴不少部落各候選人支持者，自發組成一群固票、抓賄小隊，輪班過濾可疑人車進入部落，隨時相互提醒，有人說，「像演諜對諜戲碼」。

「那輛車好像是外地來的！」「這個人沒看過？」這幾天夜晚，南迴部落裡出現可疑人車，路口處馬上就會有人上前詢問，不然就是立刻通知部落居民多須注意，這些人是候選人支持者在部落自組成立的固票及抓賄隊伍。

這樣的小隊在南迴部落裡有可能就分為好幾支，甚至十幾支，因為他們都是特定候選人的支持者，為防止其他候選人或樁腳悄悄到部落買票，就自發性組成一個團體，專門來替自己支持的候選人固票抓賄，希望能嚇阻買票。

「是不是部落的人車，一看就知道。」一位部落族人說，候選人或樁腳避免買票被抓，喜歡選擇夜深人靜、大家熟睡時刻悄悄到部落裡，所以只要陌生人車進入部落，大家就會上緊發條。