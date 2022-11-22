趁女友吃安眠藥壓地痛毆 強抓她在陽台上吊昏迷險喪命

魏姓男子3年前不滿女友懷疑自己感情不忠，毆打女友成傷，再拿腰帶綁在陽台鋁窗上，將女友脖子吊掛在腰帶上直至昏迷，才抱女友下來放在沙發後離開，一審依殺人未遂罪判魏5年10月徒刑，二審改判刑5年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

魏和女友平時同居在嘉義市住處，2019年2月8日凌晨4時許，他不滿女友懷疑自己對感情不忠，雙方發生口角，他見女友依習慣服用安眠藥就寢後，將女友壓在地上痛毆臉、頭、手部。

魏取女友外套上的腰帶，繫在陽台鋁窗，拉回欲逃跑的女友，強行將女友脖子吊掛在腰帶上，直到女友無力攻擊、昏迷，事後將女友放在客廳沙發，外出購買檳榔後離開現場，女友弟弟當天下午1時許來找人，才打電話報警，女友送醫撿回一命。

魏否認犯行，供稱自己買檳榔回家，發現女友已經吊在鋁窗邊，他願坦承傷害，但沒有殺人未遂，也不知道為何女友脖子上有勒痕。

一審不採信魏的說詞，但考量魏以50萬元和女友和解，首期卻未依約定支付足額款項，依殺人未遂罪判刑5年10月；案件上訴，二審認為，根據檢方現場勘驗、實際模擬結果，當時腰帶榜的位置距離地面180公分，以女友身高難自行吊掛，現場也沒有輔助爬高物品，且女友也沒有自殺動機，故不採信魏的辯詞。

二審認為，魏毫無協助女友就醫，雙方本是男女朋友，應互敬互愛，魏卻動手施暴、視法律為無物，嚴重侵害女友身心健康，且犯後避重就輕，魏能坦然面對、省思自身犯行。