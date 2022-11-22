越籍男酒駕跑給警追 慘摔土堆遭上銬還被發現逾期居留

36歲越南籍范姓男子在台逾期居留，日前騎車酒駕遇上巡邏員警，因刻意閃避反引起警方注意，遭攔查後，經酒測發現明顯超標，轉身拔腿狂奔，與警追逐百米，最後因體力不支，跌入路旁土堆，狼狽遭逮；警詢後，將他依公共危險罪移送，並解送專勤隊歸案。

岡山警分局彌陀分駐所員警，11月20日晚上7時15分，巡經高雄市彌陀區南寮路與漁港路口時，發現范男騎車刻意閃避，形跡可疑，便上前攔查；將人攔下後，發現他面有酒容且渾身散發酒氣。

經酒測，發現范男酒測值高達每公升0.85毫克，范見狀立刻轉身拔腿狂奔，與員警展開追逐，雙方追了將近百米後，他因體力不支慘跌土堆中，立即遭警上銬逮捕。

據了解，當時范男在住處喝酒，因不夠盡興，才會酒駕到附近雜貨店補買，未料才剛買好，回程途中，卻遇上巡邏員警，才會心虛逃逸。

除酒駕超標，范男也被查出逾期居留，警詢後，將他依公共危險罪移送，並解送專勤隊歸案。

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