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酒駕吊銷駕照又再犯 男子藏毒咖啡包這下完了
高雄李姓男子酒駕被吊銷駕照，深夜騎機車外出買消夜遇警方攔查，因渾身酒氣，哀求已沒錢可受罰，不要開單，但警方對他酒測，果然有酒精反應，又發現他涉嫌藏毒，立即逮捕他。
高雄市警苓雅分局成功路派出所員警，11月20日凌晨1時許，在苓雅區自強三路與苓雅二路口，發現李姓男子（33歲）騎機車搖晃，上前攔下李，查證身分時發現，他的駕照已因酒駕被吊銷，員警聞到他說話散發酒氣，要對他酒測，他便哀求員警不要開單，他已經沒錢可罰。
警方仍對李酒測，呼氣酒測值每公升0.46毫克，要逮捕他時，發現李口袋鼓起，要他拿出口袋裡的東西，他自知瞞不過員警，交出口袋內2包毒品咖啡包，警方立刻逮捕他。
李稱他在家喝了啤酒，半夜肚子餓才騎車外出，也坦承買毒品咖啡包。全案依公共危險及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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