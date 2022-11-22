雲林第一波9件賄選起訴 選後若當選提當選無效之訴

雲林查賄小組雷厲風行查賄，共查獲30多起賄選案，今天第一波被查獲案件，包含兩件賭盤和9件賄選在內共11案，在選前偵結起訴，其中以議員和鄉民代表被起訴的件數為多，雲林地檢署同時表示，第一波起訴案件在選前起訴，選後若當選，也將在最短時間內提當選無效之訴。

雲林地檢署指出，雲林縣議員第6選區（北港區）蕭姓議員候選人現金賄選案，蕭姓議員候選人與其樁腳涉嫌於111年10月間起，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

檢方指出，雲林縣麥寮鄉鄉民代表第3選區許姓代表候選人透過樁腳以每票1000元現金賄選案。東勢鄉鄉民代表第1選區戴姓代表候選人涉以每票現金1000元賄選。水林鄉萬興村柳姓村長候選人涉嫌以每票現金3000元或4000元賄選。

口湖鄉鄉民代表第2選區王姓候選人樁腳涉嫌以每票現金1000元賄選並請求投票支持王姓候選人。麥寮鄉吳姓投票權人（選民）於今年10月主動致電向蘇姓議員候選人，聲稱願賣票以支持蘇姓議員，經蘇姓議員拒絕，該吳姓選民涉向候選人要求賄賂罪嫌。以上5件涉嫌賄選或有意賣票的選民，均涉違反選罷法投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

此外，雲林縣台西鄉鄉民代表第3選區張姓代表候選人於10月11日透過五港村凌姓村長等人攜帶桂格養氣人參滋補液（含宣傳單及口罩），向五港村社區長照中心學員買票賄選，要求投票給張姓代表候選人。褒忠鄉鄉民代表第1選區張姓代表候選人於111年10月間以醬油禮盒，向多名選民賄選請求投票支持。崙背鄉大有村蔡姓村長候選人，於111年9月間攜帶狀元餅，向大有村選民買票賄選，要求支持，以上3人涉以送禮方式賄選，涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。