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深夜按鈴沒人理 男亂喊「外面摩托車燒起來了」被判3月
台南盧姓男子因故與林姓男子發生糾紛，今年1月29日深夜前往其公寓大樓住處理論，他按1樓門鈴，對方避不見面，不爽逐戶按門鈴，仍無住戶替他開門，最後他對住戶恫稱「你們外面的摩托車燒起來了」，嚇壞林及住戶而報警。台南地院認他犯恐嚇公眾罪處3月，可上訴。
檢警調查，盧1月29日2時40分許，前往林位在台南南區住處欲與對方理論，但因盧按押林住處公寓大樓1樓門鈴，林均避不見面，盧為進入該公寓大樓而逐戶按押門鈴，均未有任何住戶替盧開啟1樓大門。
盧心生不滿，明知當時已深夜，該公寓內已有住戶在休息或睡眠，如在人口稠密住宅區發生火災，勢必引起一般社會大眾恐慌，對該棟大樓住戶恫嚇稱「2、3、4樓你們外面的摩托車燒起來了」，造成住戶及林受到驚嚇，報警處理。
盧於警詢及偵訊時均坦承不諱，與林的證述相符。檢方認他涉犯恐嚇公眾安全、恐嚇等罪嫌，且以一行為而同時觸犯2罪，為想像競合犯，從一重的恐嚇公眾罪論處
台南地院審酌，盧僅因與林之間的糾紛，不思理性溝通解決，竟未能控制自己情緒，以恐嚇林及同棟公寓住戶，致他們受到驚擾，深感不安，對社會秩序造成危害，所為很不應該，惟念及盧犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，依法量處其刑。
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