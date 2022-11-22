選前嘉義激戰區檢警調強力查賄 犯罪學者：要遵守法律正當程序

嘉義縣五合一及嘉義市議員、里長選舉倒數，選前激戰區賄聲賄影，檢警緊鑼密鼓查賄，查獲部分樁腳及候選人買票聲押，查賄與買票有如「貓抓老鼠」，愈接近投票，銀彈下得愈猛；中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆說，賄選行為雙方合意，屬無被害人犯罪，偵辦不易，檢警調要遵守法律正當程序。

嘉檢說，目前接獲檢舉的賄選案，分選偵案偵辦有100多件，分選他案調查有300多件，檢方接獲檢舉後會初步蒐證，承辦檢察官視罪證資料，通知、發傳票或聲請搜索票，由警調調查、檢察官複訊，依個案請回、交保或向法院聲請羈押。可預見，情資檢舉案多，選前激戰區檢警查賄強度會愈來愈強。