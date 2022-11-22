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選前嘉義激戰區檢警調強力查賄 犯罪學者：要遵守法律正當程序
嘉義縣五合一及嘉義市議員、里長選舉倒數，選前激戰區賄聲賄影，檢警緊鑼密鼓查賄，查獲部分樁腳及候選人買票聲押，查賄與買票有如「貓抓老鼠」，愈接近投票，銀彈下得愈猛；中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆說，賄選行為雙方合意，屬無被害人犯罪，偵辦不易，檢警調要遵守法律正當程序。
嘉檢說，目前接獲檢舉的賄選案，分選偵案偵辦有100多件，分選他案調查有300多件，檢方接獲檢舉後會初步蒐證，承辦檢察官視罪證資料，通知、發傳票或聲請搜索票，由警調調查、檢察官複訊，依個案請回、交保或向法院聲請羈押。可預見，情資檢舉案多，選前激戰區檢警查賄強度會愈來愈強。
檢方為反賄選，一方面指揮警調等積蒐證偵辦，另一方面結合公私部門利用各種管道展開反賄選宣導，賄選為何還無法杜絕？鄭瑞隆說，賄選行為雙方合意，你情我願，屬無被害人的犯罪行為，有如賭博，部分案件偵辦過程，引發不遵守法律程序非議，鄭瑞隆說，檢警調偵辦要遵守法律正當程序，杜絕賄選，有賴提升國民素養、民主實踐落實，深化民主，要靠公民社會人民自覺自律，就如同養成排隊秩序。
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