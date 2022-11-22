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嘉縣鄉民代表涉賄選 1名鄉代候選人聲押另名無保請回
嘉義地檢署查賄動作不斷，嘉義縣溪口鄉代何姓候選人以及太保市代表會林姓候選人檢方訊問後，認為涉嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押；深夜嘉義地院裁定何男收押並禁止接見通信，太保市代表會林姓候選人則無保請回。
嘉義地方法院表示，溪口鄉代表會何姓候選人收押，並禁止接見通信。其理由為被告否認賄選，但證人所述，相互一致，被告涉犯賄選犯罪，嫌疑重大。被告與證人之間有一定的親誼關係，有勾串證人的可能，且有羈押必要性，應予羈押，並禁止接見通信。
而對於太保市民代表林姓候選人，承辦法官認為檢察官提出的證據，並不足以釋明被告有湮滅證據或勾串證人的可能，所以認為被告並沒有檢察官所謂的羈押原因，故駁回檢察官羈押聲請，被告予以無保請回。
嘉義地檢署查賄團隊在溪口鄉、太保市等處帶回涉嫌賄選的候選人、樁腳及選民等訊問。當中溪口鄉何姓鄉代候選人涉嫌以每票1千元尋求選民支持，太保市代表會林姓候選人涉嫌以每票5百元尋求選民支持、因涉嫌重大檢方向地方法院聲請羈押。
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