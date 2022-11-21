桃園新屋里長候選人送吻仔魚涉賄選 10萬元交保

桃園市再傳賄選，新屋區某里長候選人6月起涉嫌送選民吻仔魚，檢調接獲情資後，今天通知候選人及15名證人到案，訊後依涉嫌行賄、違反選罷法重大，諭知涉案候選人10萬元交保。

桃園地檢署指出，檢察官吳怡蒨協同4名檢察官團體辦案，今天指揮調查局桃園市調查處、楊梅警分局、移民署桃園專勤隊，偵辦桃園市新屋區某里長候選人涉嫌賄選案件，並通知被告及證人共計16名到案說明。

檢調查，這名里長候選人為求當選，自今年6月間起疑饋贈海產與選民，涉投票行賄等罪嫌。因行賄罪嫌重大，但無羈押必要，今諭知他10萬元交保。

據了解，涉案里長候選人疑將價值700至800元吻仔魚，送給選區至少10多名里民，事後遭檢舉曝光。

檢方呼籲，民眾見聞賄選情事，應選擇「做對的事」勇敢檢舉，請踴躍撥打本署行動檢舉專線0937- 728793，或撥免費檢舉專線0800-024-099(撥通轉4)，檢舉人身分嚴格保密，若確實查獲賄選，最高可獲得千萬元檢舉獎金。

桃園市再傳賄選，新屋區某里長候選人6月起涉嫌送選民吻仔魚，檢調接獲情資後，今天通知候選人及15名證人到案，訊後依涉嫌行賄、違反選罷法重大，諭知涉案候選人10萬元交保。

桃園地檢署指出，檢察官吳怡蒨協同4名檢察官團體辦案，今天指揮調查局桃園市調查處、楊梅警分局、移民署桃園專勤隊，偵辦桃園市新屋區某里長候選人涉嫌賄選案件，並通知被告及證人共計16名到案說明。

檢調查，這名里長候選人為求當選，自今年6月間起疑饋贈海產與選民，涉投票行賄等罪嫌。訊問後以他行賄罪嫌重大，但無羈押必要，諭知他10萬元交保。

據了解，涉案里長候選人疑將價值700至800元吻仔魚，送給選區至少10多名里民，事後遭檢舉曝光。