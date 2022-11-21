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嘉檢持續查賄 2候選人聲押2交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署查賄動作不斷，今天於嘉義縣東石鄉某議員競選總部搜索外，太保市代表林姓候選人、溪口鄉代何姓候選人檢方訊問後，認為涉嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押；另朴子市涂姓鄉代候選人、某里長胡姓樁腳也因涉嫌違反選罷法分別3萬元、1萬元交保。

嘉義地檢署上午於東石鄉某議員候選人競選總部搜索，並帶回樁腳、選民10多人進行訊問，但並沒有搜查到相關違法事證，而該名候選人下午也親自到縣調查站說明，檢方請回。

查賄團隊在太保市、水上鄉、朴子市、溪口鄉等處也帶回涉嫌賄選的候選人、樁腳及選民等訊問。

當中太保市代表會林姓候選人涉嫌以每票5百元尋求選民支持、溪口鄉涂姓鄉代候選人涉嫌以每票1千元尋求選民支持，因涉嫌重大檢方向地方法院聲請羈押中。

朴子市某涂姓市代表候選人涉嫌以每票1千元向選民買票、朴子市某里長候選人胡姓樁腳涉嫌以每票1千元幫里長買票，檢方偵訊後，認為2人涉嫌違反選罷法，但沒有羈押必要，分別以3萬元、1萬元交保，其他人請回。

嘉義地檢署持續查賄，嘉縣2名代表候選人聲押、1名交保。圖／本報資料照片
嘉義地檢署持續查賄，嘉縣2名代表候選人聲押、1名交保。圖／本報資料照片

嘉義 樁腳 朴子

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