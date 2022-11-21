聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗議員候選人宴新住民餐會涉賄選 檢方偵結提起公訴
苗栗地檢署黃智勇檢察官偵辦陳姓男子以舉辦餐會名義，為苗栗縣議員第五選區黃姓候選人涉嫌向新住民賄選，全案檢方今天偵查終結，將被告黃姓候選人、陳男以及收受賄賂的5位選民提起公訴。
檢警調查，黃姓候選人及陳男先後於今年9、10月間，以每次5、6千元舉辦餐會，向具有投票權的新住民，馮姓、許姓、張姓等5人，以及其他不詳選民行賄，希望該等選民投票支持黃。黃雖否認犯行，但陳男及多數選民均坦承犯行。檢方表示，該案斟酌全部事證後，依法提起公訴。
投票日在即，激烈的選情成為容易誘發賄選的導火線，因此苗栗查賄團隊持續綿密偵辦賄選案件，讓查賄不淪於一日口號，成為檢察機關在選舉期間內日日堅持的具體行動。
最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長張清雲，有鑑於苗栗查賄團隊的辛勞與成效，今天下午共同前往苗栗地檢署，嘉勉選舉查察團隊。兩人在聽取主任檢察官劉偉誠的工作簡報後，邢泰釗對苗檢查賄成果，除表達肯定外，並核撥業務費用30萬元以及贈送葡萄禮盒，感謝全體同仁在選舉查察業務的付出；張清雲也期勉同仁們繼續努力。
苗栗地檢署表示，本週六便是投票日，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民，以為投票之對價者，均屬賄選行為，苗栗查賄團隊必將嚴加查緝、絕不寬貸。對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹的保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線：0800-024099按4，共同為乾淨選舉努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言