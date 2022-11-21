苗議員候選人宴新住民餐會涉賄選 檢方偵結提起公訴

苗栗地檢署黃智勇檢察官偵辦陳姓男子以舉辦餐會名義，為苗栗縣議員第五選區黃姓候選人涉嫌向新住民賄選，全案檢方今天偵查終結，將被告黃姓候選人、陳男以及收受賄賂的5位選民提起公訴。

檢警調查，黃姓候選人及陳男先後於今年9、10月間，以每次5、6千元舉辦餐會，向具有投票權的新住民，馮姓、許姓、張姓等5人，以及其他不詳選民行賄，希望該等選民投票支持黃。黃雖否認犯行，但陳男及多數選民均坦承犯行。檢方表示，該案斟酌全部事證後，依法提起公訴。

投票日在即，激烈的選情成為容易誘發賄選的導火線，因此苗栗查賄團隊持續綿密偵辦賄選案件，讓查賄不淪於一日口號，成為檢察機關在選舉期間內日日堅持的具體行動。

最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長張清雲，有鑑於苗栗查賄團隊的辛勞與成效，今天下午共同前往苗栗地檢署，嘉勉選舉查察團隊。兩人在聽取主任檢察官劉偉誠的工作簡報後，邢泰釗對苗檢查賄成果，除表達肯定外，並核撥業務費用30萬元以及贈送葡萄禮盒，感謝全體同仁在選舉查察業務的付出；張清雲也期勉同仁們繼續努力。