法官性別言論讓職務評定淪「未達良好」 告司法院敗北理由曝

已婚法官陳鴻斌性騷擾女助理案，再審從免職改輕判罰俸，時任職務法庭受命法官的基隆地院前法官的陳志祥受訪稱「不是性騷擾」、是「婚外情未遂」惹議，司法院對陳志祥職務監督處分警告。司法院職務評定評議委員會2020年決議評定「未達良好」，司法院長許宗力核定，陳志祥提復核、再復核都遭駁，他以許核定的2020年第3次評議會決定影響審判獨立為由提告，職務法庭今駁回。

基院2019年第6次職務評定委員會決議陳志祥2018年職務評定為「良好」，但司法院評議會實質審查後，決議改列為「未達良好」，並經許宗力核定，也就是變更陳原本的職務評定結果。陳以司法院為被告機關，並以許宗力核定的評議會決定為訴訟標的。陳2020年7月1日退休、轉任律師。

本案源於台北高等行政法院前法官陳鴻斌遭女助理指控性騷擾2年，監察院彈劾，職務法庭認定陳行為損及法官職位尊嚴、司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任法官以外職務。陳提再審，職務法庭在2018年婦女節改判罰月俸給總額1年，掀起軒然大波。在判決書還沒交出前，陳志祥卻連上8個節目，口出爭議言論，還說「不迎合輿論的判決才顯法官的偉大」。

陳志祥因為出言引發風波，司法院人審會決議予陳書面告誡警告，司法院發布後，陳以「職務監督影響審判獨立」而提訴訟但敗訴確定。陳因職務評定也被改為「未達良好」，再提起本件訴訟。

司法院評議會2020年4月17日第3次評議會以陳志祥「違反職務上義務、言行不檢，足認評列良好顯不適當」，決議直接將他改列「未達良好」，報請司法院院長許宗力核定，基院以職務評定通知書通知陳，他不服而提復核，基院駁回。陳又向司法院職務評定再復核委員會提起再復核，但再復合也被駁，他認為許核定的該次決定影響審判獨立。

職務法庭認為，陳志祥被認為在審判工作外，以個人身分在公餘私下接受媒體採訪時發表言論，有損法官中立、客觀、公正形象，違反法官法、法官倫理規範規定，這個違失行為是「審判工作範圍外之行為」，無獨立性保障可言，與審判核心領域無涉，未侵犯他的獨立審判。