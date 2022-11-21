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台南某市議員候選人和女兒涉嫌賄選 南檢今提起公訴

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市山地原住民市議員候選人和女兒，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，檢察官約談後聲請羈押法官不准後，候選人還在臉書頁面中PO文，檢調查無任何買票證據後請回。台南地檢署今天依投票行賄選罪將候選人和女兒提起訴，候選人還涉及散布謠言罪嫌依法起訴。

起訴書說，候選人於今年6月間、11月間，2度前往選民位於將軍區住處，除口頭拜託支持外，拜託拜訪其他選舉權人，分別交付現金6千元及8千元，共1萬4千元，期約賄選。候選人於今年8月前往選民位於永康區住處，拜託支持，拜託選民請託他選舉權人，交付現金1萬元，期約賄選洪收受。

檢警調查出，候選人今年9月7日下午4點多，前往選民位於官田區住處除口頭拜託支持，贈送文宣、原子筆外，交付紅包袋包裝1萬元，選民收受。選民於11月10日，打電話向暗示索賄，同一天下午3點多，候選人 到新化區拜訪選民進入屋內，向選民表示這次選舉麻煩你了，交付競選文宣、口罩，裝有1萬5000元紅包給選民後離去。

檢察官還查出，候選人女兒競選期間，常駕車搭載父親四處拜訪選民，女兒9月間進入選民仁德區住宅請託投票支持，拜託拜訪其他選舉權人，臨去前由女兒提供裝有1萬元紅包袋，轉由父親交付給選民收受。

起訴書說，南檢檢察官指揮警、調持搜索票在候選人身體，所駕駛車輛扣得千元鈔票44張、紅包袋1袋及在其住處扣得千元鈔票300張、幹部名單及手抄名冊1份。

台南某山地原住民市議員候選人涉及現金買票，南檢今天依涉嫌違反選罷法罪嫌提起訴。圖／本報資料照＿
台南某山地原住民市議員候選人涉及現金買票，南檢今天依涉嫌違反選罷法罪嫌提起訴。圖／本報資料照＿

賄選 2022大選 台南市選舉

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